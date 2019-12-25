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В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего 1,5-месячную дочь наркотиками
Сегодня, 13:40
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nastya960

В Петербурге завели дело на мужчину, накормившего 1,5-месячную дочь наркотиками

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Инцидент произошел 3 февраля.

Следователи завели уголовное дело на петербуржца, который накормил 1,5-месячную девочку детской смесью с наркотиком. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, мужчина в квартире на проспекте Энтузиастов ежедневно принимал в присутствии 1,5-месячной дочери алкоголь, наркотические и психотропные вещества. И 3 февраля, находясь под наркотическим опьянением, он накормил девочку детской смесью с наркотиком. Ребенок был госпитализирован, ей оказали помощь, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила, что в ночь на 4 февраля в полицию поступила информация о госпитализации с острым отравлением девочки 2020 года рождения. Мать рассказала, что оставила дочку с отцом, а вернувшись, обнаружила ее без сознания.

Чиновника из Ленобласти лишили должности за вождение под наркотиками.

Фото: pixabay

Теги: грудной ребенок, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Liya_vvo
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