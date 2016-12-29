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В Петербурге заработала смс-рассылка о пропавших без вести людях
Сегодня, 8:46
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lesjasap
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В Петербурге заработала смс-рассылка о пропавших без вести людях

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Петербург вошел в число городов, в которых запустили сервис с смс-рассылкой о пропавших людях.

На территории Санкт-Петербурга начал работать сервис по оповещению о пропавших людях. В смс-рассылке содержатся необходимые сведения о тех, кого ищут.
 
Такое предложение поступило от активистов поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, к которым присоединился крупный мобильный оператор. Рассылка сообщений будет доступна для пользователей только в том случае, если владелец сим-карты согласится получать уведомления. 
 
Сервис получил название “Потеряться - не значит пропасть”. Пользователям услуги будут присылать сообщения о пропавших поблизости с их местоположением людьми. Технологию запустят в 40 городах России, в которых работают отделения ПСО. 
 
Кроме сведений о человеке, в смс будет содержаться контакты представителей отряда, с которым можно связаться в случае обнаружения пропавшего, а также местоположение координирующего штаба.
Теги: лиза алерт , мобильный оператор , новый сервис , поисково-спасательный отряд , пропавшие люди , псо , расылка , сервис , смс , сообщения , услуга
Категории: Новости СПб

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