В Петербурге заработала смс-рассылка о пропавших без вести людях

Петербург вошел в число городов, в которых запустили сервис с смс-рассылкой о пропавших людях.

На территории Санкт-Петербурга начал работать сервис по оповещению о пропавших людях. В смс-рассылке содержатся необходимые сведения о тех, кого ищут.

Такое предложение поступило от активистов поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”, к которым присоединился крупный мобильный оператор. Рассылка сообщений будет доступна для пользователей только в том случае, если владелец сим-карты согласится получать уведомления.

Сервис получил название “Потеряться - не значит пропасть”. Пользователям услуги будут присылать сообщения о пропавших поблизости с их местоположением людьми. Технологию запустят в 40 городах России, в которых работают отделения ПСО.

Кроме сведений о человеке, в смс будет содержаться контакты представителей отряда, с которым можно связаться в случае обнаружения пропавшего, а также местоположение координирующего штаба.