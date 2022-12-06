В Петербурге заработал сервис доставки готовой еды "Кухня на районе" от "Сбера"

На данный момент в Северной столице доступно всего 10% от меню.

Сервис доставки и приготовления еды "Кухня на районе" от "Сбера", ранее работавший только в Москве, появился в Петербурге. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу "Самоката".

На данный момент в Северной столице доступно всего 10% от меню. За два месяца компания планирует расширить ассортимент до столичного.

Отметим, что "Кухня на районе" открылась в 2017 году. 84,7% доли компании принадлежит ООО "О2О Холдинг".

Ранее на Piter.TV: генпрокуратуру просят провести проверку производителей готовой еды после массового отравления в Петербурге.

Фото: Piter.TV