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Петербурженка с тремя детьми отсудила 70 тыс. рублей у сервиса доставки за шум и выхлопные газы
Сегодня, 15:41
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Петербурженка с тремя детьми отсудила 70 тыс. рублей у сервиса доставки за шум и выхлопные газы

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Женщине помогли судебные приставы.

Мать троих детей смогла из Петербурга отсудить более 70 тыс. рублей у сервиса экспресс-доставки, который располагается под окнами её квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по городу.

Женщина отметила, что работники организации слишком громко разгружали свою продукцию и мешали семье спать. Кроме того, в квартиру проникали выбросы от выхлопных газов, которые объективно вредны для детей. 

Иск был поддержан удом. Списать задолженность со счёта организации помогли приставы. 

Ранее мы сообщили о том, что задержание нетрезвого водителя в Приморском районе закончилось стрельбой.

Фото: пресс-служба ФССП РФ

Теги: компенсация, санкт-петербург, сервис доставки, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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