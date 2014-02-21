Петербурженка с тремя детьми отсудила 70 тыс. рублей у сервиса доставки за шум и выхлопные газы

Женщине помогли судебные приставы.

Мать троих детей смогла из Петербурга отсудить более 70 тыс. рублей у сервиса экспресс-доставки, который располагается под окнами её квартиры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП РФ по городу.

Женщина отметила, что работники организации слишком громко разгружали свою продукцию и мешали семье спать. Кроме того, в квартиру проникали выбросы от выхлопных газов, которые объективно вредны для детей.

Иск был поддержан удом. Списать задолженность со счёта организации помогли приставы.

Ранее мы сообщили о том, что задержание нетрезвого водителя в Приморском районе закончилось стрельбой.

Фото: пресс-служба ФССП РФ