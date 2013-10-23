Задержание нетрезвого водителя в Приморском районе закончилось стрельбой

Петерургским полицейским пришлось стрелять по колёсам иномарки, за рулём которой находился нетрезвый водитель. Об инциденте в Приморском районе города сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Лихача заметили инспекторы ДПС во время ночного дежурства. На требования остановиться он не отреагировал, более того, начал стремительно уходить от преследования.
В итоге гражданина удалось задержать: он находился в состоянии сильного опьянения. Теперь горе-водитель проведёт под арестом 10 суток, а его машина будет находиться на штрафстоянке.
Ранее мы сообщили о том, что в суд направили дело о гибели ребенка под электричкой у Лахты.
Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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