  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:23
126
lizapoluda Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Задержание нетрезвого водителя в Приморском районе закончилось стрельбой

0 0

Нарушитель порядка арестован на 10 суток.

Петерургским полицейским пришлось стрелять по колёсам иномарки, за рулём которой находился нетрезвый водитель. Об инциденте в Приморском районе города сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Лихача заметили инспекторы ДПС во время ночного дежурства. На требования остановиться он не отреагировал, более того, начал стремительно уходить от преследования. 

В итоге гражданина удалось задержать: он находился в состоянии сильного опьянения. Теперь горе-водитель проведёт под арестом 10 суток, а его машина будет находиться на штрафстоянке. 

Ранее мы сообщили о том, что в  суд направили дело о гибели ребенка под электричкой у Лахты.

Видео: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп, нетрезвый водитель, приморский район, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Видео,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии