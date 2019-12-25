В Петербурге может появиться сервис онлайн-консультаций по коронавирусу

Автором идеи стал онколог Илья Фоминцев.

В Петербурге могут создать сервис онлайн-консультаций под названием "Просто спросить о COVID-19", посвященный, непосредственно, коронавирусу. Об этом рассказал онколог Илья Фоминцев из Фонда профилактики рака на своей странице в Facebook.

Фоминцев объявил сбор медиков-волонтеров, которые будут готовы тратить некоторое время в неделю на виртуальные консультации. Отмечается, что над проектом работают уже два дня и собрали часть необходимых на создание средств. Разработать и запустить сервис намерены за 10 дней.

Фоминцев разъяснил, что людям станет легче, если у них будет план действий по противостоянию пандемии, а бесконечно вызываемым на дом врачам порой не хватает знаний о конкретных ситуациях с пациентами. Коронавирус, по мнению онколога, подставляет под удар другие серьезные заболевания, которыми сейчас мало занимаются из-за разбушевавшегося вируса, и ситуация может усилиться в ближайшие недели. Снижение нагрузки на систему здравоохранения Фоминцев считает самым важным фактором работы в нынешних условиях.

Все это будет усиливаться многократно в самые ближайшие недели. Система не выдержит этого и реальные люди, которые нуждаются в настоящей помощи погибнут просто от того, что у человека с насморком было мало информации. – пишет врач.

На портале соберут самые частые вопросы про вирус, соберут информацию для специалистов, запустят вебинары и лекции для врачей и само консультирование онлайн. Обучение медиков обещают вести бесплатно.

Ранее "Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса на планете.

Фото: pixabay