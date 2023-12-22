В Петербурге запустят новые автобусы большой вместимости

На дороги города выйдут 30 машин отечественного производства, а также 48 автобусов-гармошек из Белоруссии.

В Петербурге расширится автопарк. На дороги Северной столицы выйдут новые автобусы большой вместимости. "Пассажиравтотранс" уже получил 30 российских автобусов и 48-автобусов-гармошек из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 2023 году автобусный парк пополнили 500 единиц техники. Транспортные средства успешно эксплуатируются в разных районах Северной столицы. Добавим, что 348 автобусов большого класса поставили из Московской области. Их город использует по договору лизинга на льготных условиях.

На обновление автопарка потратили более 9 млрд рублей. Эта закупка стала одной из крупных в истории предприятия.

Ранее мы писали, что безбилетник напал на контролеров в петербургском автобусе.

Фото: Piter.tv