В Петербурге запустят новые автобусы большой вместимости

В Петербурге расширится автопарк. На дороги Северной столицы выйдут новые автобусы большой вместимости. "Пассажиравтотранс" уже получил 30 российских автобусов и 48-автобусов-гармошек из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В 2023 году автобусный парк пополнили 500 единиц техники. Транспортные средства успешно эксплуатируются в разных районах Северной столицы. Добавим, что 348 автобусов большого класса поставили из Московской области. Их город использует по договору лизинга на льготных условиях.
На обновление автопарка потратили более 9 млрд рублей. Эта закупка стала одной из крупных в истории предприятия.
Ранее мы писали, что безбилетник напал на контролеров в петербургском автобусе.
Фото: Piter.tv
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