В Петербурге появился информационный сервис об уборке снега и ее качестве

Данные собирают по городским информационным системам, в их числе – и портал "Наш Санкт-Петербург".

В Петербурге запустили специальный ресурс, где жители города могут получить информацию об уборке снега в разных районах и ее качестве. Сервис доступен на официальном сайте Администрации.

Данные собирают по городским информационным системам, в их числе – и портал "Наш Санкт-Петербург". Кроме данных, сколько снега уже вывезли из города, на странице публикуют сведения о жалобах на уборку, количестве выпавших осадков и числе работающих на улицах спецмашин. Также можно увидеть, в каком объеме убирают снег и наледь, сколько обращений приходит от горожан.

Ранее стали известны худшие районы по уборке снега и льда в Петербурге.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга