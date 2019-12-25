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В Петербурге появился информационный сервис об уборке снега и ее качестве
Сегодня, 7:39
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В Петербурге появился информационный сервис об уборке снега и ее качестве

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Данные собирают по городским информационным системам, в их числе – и портал "Наш Санкт-Петербург".

В Петербурге запустили специальный ресурс, где жители города могут получить информацию об уборке снега в разных районах и ее качестве. Сервис доступен на официальном сайте Администрации.

Данные собирают по городским информационным системам, в их числе – и портал "Наш Санкт-Петербург". Кроме данных, сколько снега уже вывезли из города, на странице публикуют сведения о жалобах на уборку, количестве выпавших осадков и числе работающих на улицах спецмашин. Также можно увидеть, в каком объеме убирают снег и наледь, сколько обращений приходит от горожан.

Ранее стали известны худшие районы по уборке снега и льда в Петербурге.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

Теги: уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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