В Петербурге запретили массовые мероприятия для детей на новогодних каникулах

Это меры необходимы для снижения рисков заражения коронавирусом.

В Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия для детских групп в новогодние праздники. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила начальник эпидемиологического надзора Управления регионального Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

При этом речь не идет о новогодних елках и других праздничных мероприятиях в школах. Родители, аниматоры и артисты смогут участвовать в мероприятии только при наличии QR-кода о перенесенном заболевании или вакцинации. Также на мероприятия не разрешено допускать людей с температурой от 37,1 градуса.

Перед представлением запрещено проводить какие-либо анимационные мероприятия в холлах и фойе. Проводить анимации возможно только в зрительном зале, который необходимо дезинфицировать каждые два часа. Зрители обязаны соблюдать масочный режим.

Ранее стало известно, что спортивные мероприятия в январе пройдут с 50% заполняемостью трибун.

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