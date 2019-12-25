Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге запретили движение судов с пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ "Администрация "Волго-Балт".
Известно, что запрет вводится с 14 апреля. Нововведение коснется таких водных путей, как река Нева, река Малая Нева, а также реки Малая, Средняя, Большая Невки.
Соответствующее решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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Фото:pixabay
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