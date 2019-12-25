Решение принято на основании протокола заседания Межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что в Петербурге запретили движение судов с пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

Известно, что запрет вводится с 14 апреля. Нововведение коснется таких водных путей, как река Нева, река Малая Нева, а также реки Малая, Средняя, Большая Невки.

Соответствующее решение принято в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов решил, кто будет составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции.

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