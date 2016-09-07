Замглавы Комитета по благоустройству уволили из-за утраты доверия

Причина такого решения властей - это нарушение закона о коррупции.

Заместитель председателя Комитета по благоустройству Виктор Шабнов уволен из-за утраты доверия. Эта информация появилась на сайте единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы.

Акт об увольнении подписали еще 16 апреля. Как ссобщает издание "Фонтанка", причина такого решения властей - это нарушение Виктором Шабновым закона о коррупции.

Напомним, что раньше Шабнов уже покидал свой пост в 2012 году, из-за скандала вокруг вырубки деревьев в Удельном парке. В 2015 году он вернулся и начал занимать вопросами садово-парковых хозяйств.

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