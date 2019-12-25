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В Петербурге заметили дерево, похожее на пальму
Сегодня, 22:57
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nadezhda_sib

В Петербурге заметили дерево, похожее на пальму

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У дерево обрезали нижние ветки, из-за чего тень начала напоминать пальму.

На улице Красного Текстильщика заметили "петербургскую пальму". Дерево напротив МФЦ отбрасывает тень практически как пальма, однако на самом деле это тополь. Фотографию опубликовали 22 мая в группе "Смольнинское онлайн".

Автор утверждает, что причудливую форму дерево обрело после процедуры столбления. Некоторые ветки проросли в сторону, поэтому тополь стал напоминать пальму. 

Настоящие пальмы в городе встретить можно — в Ботаническом саду. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ураган в Петербурге повалил более 350 деревьев. 

Фото: ВКонтакте / Смольнинское онлайн

Теги: дерево, пальма, тень, тополь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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