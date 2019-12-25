В Петербурге заметили дерево, похожее на пальму

У дерево обрезали нижние ветки, из-за чего тень начала напоминать пальму.

На улице Красного Текстильщика заметили "петербургскую пальму". Дерево напротив МФЦ отбрасывает тень практически как пальма, однако на самом деле это тополь. Фотографию опубликовали 22 мая в группе "Смольнинское онлайн".

Автор утверждает, что причудливую форму дерево обрело после процедуры столбления. Некоторые ветки проросли в сторону, поэтому тополь стал напоминать пальму.

Настоящие пальмы в городе встретить можно — в Ботаническом саду.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ураган в Петербурге повалил более 350 деревьев.

Фото: ВКонтакте / Смольнинское онлайн