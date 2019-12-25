В Петербурге заметили дерево, похожее на пальму

На улице Красного Текстильщика заметили "петербургскую пальму". Дерево напротив МФЦ отбрасывает тень практически как пальма, однако на самом деле это тополь. Фотографию опубликовали 22 мая в группе "Смольнинское онлайн".
Автор утверждает, что причудливую форму дерево обрело после процедуры столбления. Некоторые ветки проросли в сторону, поэтому тополь стал напоминать пальму.
Настоящие пальмы в городе встретить можно — в Ботаническом саду.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что ураган в Петербурге повалил более 350 деревьев.
Фото: ВКонтакте / Смольнинское онлайн
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