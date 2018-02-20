В Петербурге до конца 2020 года заменят 10 тысяч светильников

Светильники будут менять в Курортном, Колпинском, Петродворцовом, Пушкинском, части Выборгского и Красносельском районах.

До конца 2020 года в нескольких районах Петербурга заменят 10 тысяч ртутных светильников на энергоэффективные. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-спикера Максима Шаскольского.

У нас порядка 10 тыс. остается ртутных светильников после планируемой замены части светильников на светодиодные в 2019 году, и до конца 2020 года они все будут заменены на светодиодные, и у нас неэффективных светильников, в общем-то, не останется. Максим Шаскольский

Светодиодные светильники позволяют снизить затраты на электроэнергию в два раза. Светильники будут менять в Курортном, Колпинском, Петродворцовом, Пушкинском, части Выборгского и Красносельском районах.

В этом году городские власти уже выделили 210 миллионов рублей на данные цели.

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