Власти Петербурга закупают более 3 тысяч гробов на 9,1 млн рублей

Они предназначены для горожан, родственники которых не имеют возможности организовать погребение.

Петербургские чиновники объявили конкурс на "поставку предметов похоронного ритуала (гробов) для погребения граждан в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению". Город закупает 3254 гроба, на которые планируется выделить 9,1 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, контракт с подрядчиком будет заключен до 31 декабря 2022 года. Чиновники также представили основные характеристики товара: необходимы гробы, обитые тканью, в форме трапеции, состоящие из двух частей (основание и крышка). Город закупает сразу несколько видов гробов: взрослый одинарный – "В", взрослый полуторный – "ВП", взрослый двойной – "ВД", подростковый – "П" и детский – "Д".

Для изготовления гроба необходимо использовать обрезные пиломатериалы хвойных пород или пиломатериалы третьего сорта. Толщина деталей гроба должна составлять 22 мм. В техническом задании детально описаны основные требования.

Если семья, родственники или друзья погибшего не имеют возможность организовать погребение, то обязательства берет на себя государство, согласно федеральному закону о погребении и похоронном деле. Как рассказал "Невским Новостям" эксперт комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев, именно для этих целей власти закупают гробы.

В августе этого года производители похоронной продукции предупредили о повышении цен на гробы.

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