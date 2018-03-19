В воскресенье каток на Новой Голландии в последний раз принял петербуржцев в этом сезоне

Ледовое покрытие на Новой Голландии будет разобрано к концу недели.

В минувшее воскресенье в Петербурге перестал работать каток на Новой Голландии. В ближайшее время пространство станет зеленым газоном. Об этом сообщили представители проекта в социальных сетях.

Сегодня каток работает последний день. Спасибо всем, кто приходил кататься — эти четыре месяца пролетели незаметно Представители Новой Голландии

Вечером 18 марта состоялось праздничное закрытие сезона катания на коньках. В мероприятии приняла участие музыкально-инструментальная группа “Полорекстра”. Исполнители выступили перед петербуржцами и гостями города трижды: в 17.00, 18.30 и заключительный “выход” был назначен на 20 часов вечера. Джаз звучал прямо со льда: музыканты надели коньки и устроили концерт прямо в толпе среди катающихся.

В понедельник утром специалисты начали уборку ледяного покрытия Новой Голландии. Арена вернется на ту же площадку следующей зимой.

Видео: Instagram/ira_bird, newhollandisland