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В воскресенье каток на Новой Голландии в последний раз принял петербуржцев в этом сезоне

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Ледовое покрытие на Новой Голландии будет разобрано к концу недели.

В минувшее воскресенье в Петербурге перестал работать каток на Новой Голландии. В ближайшее время пространство станет зеленым газоном. Об этом сообщили  представители проекта в социальных сетях. 

Сегодня каток работает последний день. Спасибо всем, кто приходил кататься — эти четыре месяца пролетели незаметно

Представители Новой Голландии

Вечером 18 марта состоялось праздничное закрытие сезона катания на коньках. В мероприятии приняла участие музыкально-инструментальная группа “Полорекстра”. Исполнители выступили перед петербуржцами и гостями города трижды: в 17.00, 18.30 и заключительный “выход” был назначен на 20 часов вечера. Джаз звучал прямо со льда: музыканты надели коньки и устроили концерт прямо в толпе среди катающихся.

В понедельник утром специалисты начали уборку ледяного покрытия Новой Голландии. Арена вернется на ту же площадку следующей зимой.

Видео: Instagram/ira_bird, newhollandisland

Теги: закрытие , каток , новая голландия
Категории: Новости СПб

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