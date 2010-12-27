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В Петербурге за день закрыли 15 станций метро: "Чернышевская" закрыта
Вчера, 22:37
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ProkVad
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В Петербурге за день закрыли 15 станций метро: "Чернышевская" закрыта

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Станцию метро "Чернышевская" закрыли

Вечером 28 декабря в 22.22 закрыли станцию метро "Чернышевская", сообщают в пресс-службе подземки.

На станции обнаружен бесхозный предмет. Идет проверка.

Напомним, что за день в Петербурге закрывали 15 станций метро. Началось с закрытия перехода между станциями "Сенная площадь" и "Спасская" в 10 утра.

Фото: pixabay

Теги: метро , подземка , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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    Вчера 23:12

    Может уже достаточно устраивать этот &quot;цирк&quot; в Северной столице... Если ******** забавляются оставлением сумок и пакетов в метро а доблестные спец. службы и охрана метрополитена с их камерами слежения не могут отследить этих идиотов - то надо подключить к слежению всех пассажиров в метро... И официально утвердить вознаграждение тому кто увидит оставляющего и задержит его с помощью пассажиров. Поверьте в толпе всегда есть из пассажиров здоровые мужчины - которые задержат такого ******** и передадут охране.Да и смартфоны с камерами практически у каждого пассажира есть... После первой же поимки вся эта развлекуха в метро прекратится...

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