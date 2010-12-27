В Петербурге за день закрыли 15 станций метро: "Чернышевская" закрыта

Вчера 23:12

Может уже достаточно устраивать этот "цирк" в Северной столице... Если ******** забавляются оставлением сумок и пакетов в метро а доблестные спец. службы и охрана метрополитена с их камерами слежения не могут отследить этих идиотов - то надо подключить к слежению всех пассажиров в метро... И официально утвердить вознаграждение тому кто увидит оставляющего и задержит его с помощью пассажиров. Поверьте в толпе всегда есть из пассажиров здоровые мужчины - которые задержат такого ******** и передадут охране.Да и смартфоны с камерами практически у каждого пассажира есть... После первой же поимки вся эта развлекуха в метро прекратится...