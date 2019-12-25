В Петербурге заключенный решился на побег после отказа в УДО

Мужчина бежал домой, чтобы спасти супругу от коллекторов.

Из петербургской исправительной колонии под номером 5 сбежал заключенный. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". По данным журналистов, мужчина решился на это из-за отказа в УДО. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании. Инцидент произошел около 17 часов вечера 20 февраля.

Колония располагается в поселке Металлострой Колпинского района. Местного жителя Александра Ятрушева обвиняют в серии разбойных нападений. После побега 35-летнего петербуржца заметили вблизи автозаправки "Газпромнефть". Мужчине удалось самостоятельно преодолеть по грязи почти три километра. Беглецу предложили сдаться. Однако у преступника в руках оказалась "заточка". Мужчина говорил, что обязан добраться до жены, чтобы спасти ее от коллекторов. Женщина взяла кредит, чтобы содержать 13-летнюю дочь. Представителю закона удалось уговорить петербуржца положить оружие.

Отметим, что ранее Ятрушев был осужден на восемь лет. Приговор ему вынесли в апреле 2017 года во Всеволожском районном суде. В конце 2019 года он получил право на УДО, но ему отказали в ходатайстве 5 февраля 2020 года. При этом администрация колонии не возражала в освобождении Ятрушева, так как он зарекомендовал себя с положительной стороны.

Ранее петербуржец запер кассира "Буквоеда" в туалете и ограбил магазин.

Фото: Piter.tv

