В Петербурге задерживается движение пяти электричек

Задержка составляет от 10 минут до одного часа.

Движение пяти пригородных поездов задерживается из-за технических неполадок на станции "Ланская". Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Задерживаются поезда № 6064, 6121, 6124, 6128 и 7903, которые ходят между Петербургом, Выборгом и Зеленогорском. Задержка составляет от 10 минут до одного часа.

Также на 15 минут задерживается "Ласточка" № 824 сообщением "Сортавала — Санкт-Петербург".

Также три самолета вылетят из Пулково с опозданием.

Фото: Piter.TV