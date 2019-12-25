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На Васильевском острове мужчина разбил голову своему знакомому топором для отбивки мяса
Сегодня, 9:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове мужчина разбил голову своему знакомому топором для отбивки мяса

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Совместное распитие спиртного завершилось конфликтом.

Инспекторы ДПС задержали мужчину, который мог ударить своего знакомого молотком для отбивки мяса вечером 6-го июня. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

Отмечается, что иногда сотрудникам ДПС приходится выезжать на бытовые конфликты. В полицию поступило сообщение о том, что на 10-м этаже дома №35 по улице Кораблестроителей находится мужчина с разбитой головой. Подозреваемого задержали на месте. До происшествия вместе с пострадавшим он распивал спиртные напитки, во время чего завязался конфликт. 

Подозреваемого 1984-го года рождения доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: задержание, конфликт, топор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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