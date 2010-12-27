В Петербурге задержан и.о. директора Института экспериментальной медицины

Следствие задержало и.о. директора Института экспериментальной медицины за получение взятки.

Днем 4 декабря в Петербурге арестован временно исполняющий обазанности директора Института экспериментальной медицины. Мужчину обвиняют в получении взятки.

Как сообщают представители следственного комитета, чиновник получил сто тысяч рублей от одной из пациенток. Ее операцию оформили в качестве “научной работы”. Отметим, что в пять часов вечера правоохранительные органы провели обыски на Малом проспекте в здании 13, где располагается сам Институт. И.о. директора задержан в собственном кабинете. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в учреждении идет активная конкуренция за место директора Института. Решение о кандидатуре будет принято 15 декабря. На место рассчитывают три профессора - и.о. директора, его заместитель и заведующий отделом молекулярной микробиологии.