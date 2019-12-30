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В Петербурге задержан хозяин борделей - "Карамелек"
Сегодня, 13:12
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Arinablinova

В Петербурге задержан хозяин борделей - "Карамелек"

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Своей причастности мужчина не отрицает.

В субботу, 25 января, стало известно, что в Петербурге были ликвидированы четыре салона, предоставлявших интим-услуги. Считается, что владельцем этой сети борделей под названием "Карамельки"  был  44-летний петербуржец. На данный момент мужчина своей причастности не отрицает и находится под подпиской о невыезде.

В результате спецоперации "проверочная закупка" и оперативно-розыскных мероприятий  было возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", также к ответственности были привлечены 12 работавших там женщин и администраторы заведений.  

Ранее мы писали, что семья извращенцев из Петербурга организовала бордель в Адмиралтейском районе.

Фото: Pexels

Теги: бордель, салон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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