В Петербурге задержан хозяин борделей - "Карамелек"

Своей причастности мужчина не отрицает.

В субботу, 25 января, стало известно, что в Петербурге были ликвидированы четыре салона, предоставлявших интим-услуги. Считается, что владельцем этой сети борделей под названием "Карамельки" был 44-летний петербуржец. На данный момент мужчина своей причастности не отрицает и находится под подпиской о невыезде.

В результате спецоперации "проверочная закупка" и оперативно-розыскных мероприятий было возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", также к ответственности были привлечены 12 работавших там женщин и администраторы заведений.

Ранее мы писали, что семья извращенцев из Петербурга организовала бордель в Адмиралтейском районе.

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