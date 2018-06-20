В Петербурге задержали женщину, сбившую ребенка на улице Рихарда Зорге

Водитель попыталась скрыться с места происшествия.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали автоледи, сбившую маленькую девочку в Красносельском районе. Об этом сообщают городские СМИ.

Напомним, что инцидент случился вечером 17 апреля на перекрестке улиц Доблести и Рихарда Зорге. Восьмилетняя девочка вместе с братом переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Машина "КИА" специально остановилась, чтобы пропустить ребенка, однако водитель не заметила, как девочка упала, и переехала пострадавшей ногу.

Полсе ДТП водитель попыталась скрыться с места происшествия. Сотрудники Росгвардии задержали автоледи и передали сотрудникам ГИБДД. Ребенок был госпитализирован.

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