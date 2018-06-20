У 81-летней пенсионерки с Маршала Казакова похитили почти полмиллиона рублей

По факту происшествия проводится проверка.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах кражи у пенсионерки крупной суммы денег. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как стало известно, в полицию обратилась 81-летняя жительница Красносельского района. Женщина рассказала сотрудникам, что ночью 5 апреля к ней в квартиру на улице Маршала Казакова пожаловали двое неизвестных людей. Введя бабушку в заблуждение, они обманным путем проникли в ее квартиру и похитили 445 тысяч рублей.

По факту происшествия проводится проверка. Пострадавшая сообщила полицейским приметы преступников. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

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Фото: Piter.TV