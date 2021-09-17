В Петербурге задержали закладчика "мастер-кладов"

У него изъяли сверток, вес которого составил 566 граммов.

В Петербурге в городе Ломоносов полицейские задержали 36-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим. Он выполнял роль закладчика "мастер-кладов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

В сообщении говорится, что в ходе досмотра у мужчины изъяли сверток, весь которого составил 566 граммов. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество.

По месту жительства мужчины также прошли обыски, у него изъяли ноутбук, электронные весы, а также наркотические средства. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчина был задержан.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти упал легкомоторный самолет, есть погибшие.

Фото: pixabay