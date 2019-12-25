В Петербурге задержали участников акции в поддержку активиста Меркулова

Всех задержанных отвезли в 78-е отделение полиции.

Вечером во вторник, 13 октября, стало известно о задержании активистов, которые организовали в Петербурге перфоманс в поддержку Александра Меркулова, которого судят по обвинению в поддержке терроризма. О случившемся на Невском проспекте у Большой Морской улицы сообщили в телеграм-каналах городских активистов и движения "Весна".

Всех задержанных отвезли в 78-е отделение полиции. Предполагается, что причиной задержания стало нарушение "коронавирусных" ограничений, из-за которого, например, ранее задерживали другого активиста "Весны".

Октябрьский районный суд Петербурга оставил без изменений меру пресечения 23-летнему Александру Меркулову. Мужчину, обвиняемого в публикации постов, оправдывающих действия террористов, оставили под арестом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали 18-летнего водителя без прав, насмерть сбившего многодетную мать. Виновник ДТП ехал на "красный" свет.

Фото (архив): Piter.tv