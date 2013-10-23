В Петербурге задержали спринтера Хютте за нападение на соседей

По предварительным данным, как минимум двое соседей стали жертвами Хютте.

В пятницу, 3 июня, стало известно, что в Петербурге задержали четырёхкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте. Его обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, как минимум двое соседей стали жертвами Хютте. В одном из жилых домов на Приморском проспекте 23 мая мужчина сначала избил 49-летнюю женщину, а затем набросился на 54-летнего мужчину в лифте.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Женщина госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами. У мужчины диагностировали открытую ЧМТ и ушиб головного мозга. В больницу его доставили в состоянии средней степени тяжести.

После произошедшего Хютте задержали и составили на него административный протокол. Впоследствии его сменили на уголовное дело. Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что двух жителей Петербурга задержали по подозрению во взломе аккаунтов священнослужителей РПЦ в соцсетях.

Фото: Piter.tv

