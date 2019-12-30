В Петербурге задержали подозреваемого в содействии террористам мигранта

Иностранец перечислил деньги мужчине, находящегося в розыске за организацию террористической деятельности.

В Петербурге 16 марта задержали уроженца Таджикистана, подозреваемого в содействии терроризму, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как выяснили сотрудники Центра "Э", 24-летний мигрант в августе 2018 году перечислил более 20 тысяч рублей на карту мужчины, который находился в федеральном розыске за организацию террористической деятельности. Деньги, переведенные иностранцем по просьбе его брата, предназначались для финансирования запрещенной в России международной организации террористов.

На данный момент полиция проводит обыск в квартире задержанного, решается вопрос о его аресте.

Ранее в Петербурге начали поиск мошенников, обманувших администратора отеля.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области