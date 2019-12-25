В Петербурге ищут мошенников, обманувших администратора отеля

Один из них представился директором отеля, другой – курьером.

Полицейские Московского района Петербурга ищут мошенников, которые обманным путем завладели деньгами отеля на Заставской улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, который работает администратором в указанном выше отеле, около 17:40 на ресепшен позвонил мужчина и представился директором заведения. Он велел 25-летнему администратору передать деньги курьеру. Около 18:00 в отель пришел неизвестный и забрал 38 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Мошенников ищет полиция.

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Фото: Piter.TV