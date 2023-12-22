В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к организации занятий проституцией 

В арендуемой квартире дома 13 по улице Комсомола был организован салон, где девушки оказывали интимные услуги.

Правоохранители задержали 29 мая в городе на Неве подозреваемую в причастности к организации занятий проституцией. Ей оказалась 48-летняя жительница Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

29 мая 2024 года в ходе мероприятий по изобличению лиц, причастных к организации занятий проституцией и содержанию притонов для соответствующих занятий, опергруппой Главка при содействии коллег из УМВД РФ по Калининскому району Петербурга задержана неработающая 48-летняя жительница Челябинской области. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В арендуемой квартире дома 13 по улице Комсомола был организован салон, где девушки оказывали интимные услуги. Подозреваемая работала в этом салоне администратором.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в карьере вблизи поселка Яшино утонул 11-летний мальчик.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти