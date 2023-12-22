В Петербурге задержали подозреваемую в причастности к организации занятий проституцией 

Правоохранители задержали 29 мая в городе на Неве подозреваемую в причастности к организации занятий проституцией. Ей оказалась 48-летняя жительница Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
29 мая 2024 года в ходе мероприятий по изобличению лиц, причастных к организации занятий проституцией и содержанию притонов для соответствующих занятий, опергруппой Главка при содействии коллег из УМВД РФ по Калининскому району Петербурга задержана неработающая 48-летняя жительница Челябинской области.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В арендуемой квартире дома 13 по улице Комсомола был организован салон, где девушки оказывали интимные услуги. Подозреваемая работала в этом салоне администратором.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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