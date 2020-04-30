В Петербурге задержали банду карманников, кравших кошельки у иностранцев

Воры активничали в прошлом августе в центре города.

Петербургские полицейские раскрыли банду карманников, обокравших прошлым летом нескольких иностранных туристов. В центре города злоумышленники обчищали карманы и сумки зарубежных гостей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Известно, что задержаны четверо активных охотников за чужими кошельками, двое из них – уроженцы среднеазиатского государства, 28-летний выходец из Смоленской области и 18-летний петербуржец. Самый старший из банды, 49-летний мужчина, ранее был судим. На данный момент полиция выяснила, что карманники причастны к четырем преступным эпизодам, совершенным в августе прошлого года. Кошельков, документов и ценных вещей лишились иностранцы среднего возраста из Европы и Восточной Азии, гулявшие по Невскому, Владимирскому и Московскому проспектам. Как выяснилось, карманники обчищали жертв прямо на улице или в автобусе.

Возбуждены уголовные дела о краже, выясняются иные преступные эпизоды, совершенные бандой.

Появилось видео того, как четверо азиатов избили и ограбили петербуржца на выходе из аптеки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД