В Петербурге задержали наркоторговцев, работающих в Невском и Красногвардейских районах

Полиция арестовала банду наркоторговцев, продававших химические вещества.

Полиция арестовала членов преступной группировки, которые занимались распространением химических наркотиков в Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга. Троих подозреваемых задержали утром 20 сентября. Злоумышленники оказались выходцами одной из стран СНГ. На вид преступникам около 25 лет. Они находились в городе без регистрации.

По информации следствия, бандиты общались со своими клиентами бесконтактным способом: через WhatsApp. Там они сообщали о местонахождении тайников с незаконным содержимым. Деньги покупатели перечисляли через электронный кошелек.

При задержании оперативники изъяли 150 граммов наркотиков. В квартире другого участника банды, обнаружено еще 20 грамм химического вещества и сотня мобильных телефонов. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО. Против них возбуждено уголовное дело.