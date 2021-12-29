В Петербурге задержали находящегося в розыске за терроризм мигранта

Его искали сразу по нескольким статьям.

В понедельник, 24 января, в Петербурге задержали 26-летнего гражданина Туркмении, который находился в федеральном розыске. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленник попался в руки правоохранителей на станции метро "Чкаловская". Оказалось, что он находился в розыске сразу по нескольким статьям: "Заговор с целью захвата власти", "Призывы к насильственному изменению конституционного строя", "Возбуждение социальной, национальной или религиозной вражды", "Организация преступного сообщества либо участие в нем", "Блокирование транспортных коммуникаций" и др.

Ранее мы писали, что на Московском вокзале полицейские задержали двух мужчин в федеральном розыске.

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