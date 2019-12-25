В Петербурге задержан мужчина, скрывающий связи с воюющей в Сирии подругой

Мужчина знал, чем занималась в Сирии его приятельница, но не сообщал об этом в органы.

Утром 14 августа в Петербурге задержали ранее судимого гражданина РФ. Как рассказало АН "Оперативное прикрытие", Шамиль Гаджиев подозревается в несообщении о преступлении, в отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Известно, что мужчина более 10 лет назад познакомился с гражданкой РФ Русиной Мухамбетовой и до сих пор поддерживает с ней связь с мессенджерах. Однако шесть лет назад женщина нелегально уехала в Сирию, где незаконно вступила в ряды вооруженного формирования, и Гаджиев об этом знал. Мужчина не сообщал правоохранителям о деятельности своей подруги и всячески скрывал сам факт общения с ней. В отношении Мухамбетовой также возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, как мигранта в Петербурге задержали за пособничество сирийским боевикам.

Фото: АН "Оперативное прикрытие"