В Петербурге задержали мужчину в бронежилете и с автоматом

Впоследствии было установлено, что данный автомат является страйкбольным.

Поздним вечером 12 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга на улице Черняховского задержали прохожего, имевшего при себе предмет, похожий на автомат. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии заметили мужчину в бронежилете и разгрузочном жилете, а в руках у него был предмет, похожий на автомат "АКС-74У".

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. Впоследствии было установлено, что данный автомат является страйкбольным. Гражданин привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в Ленобласти росгвардейцы задержали посетителя магазина, укравшего продукты стоимостью более 5 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны