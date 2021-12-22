В Петербурге задержали мужчину в бронежилете и с автоматом

Поздним вечером 12 октября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга на улице Черняховского задержали прохожего, имевшего при себе предмет, похожий на автомат. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.
Сотрудники Росгвардии заметили мужчину в бронежилете и разгрузочном жилете, а в руках у него был предмет, похожий на автомат "АКС-74У".
Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отделение полиции. Впоследствии было установлено, что данный автомат является страйкбольным. Гражданин привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Ранее в Ленобласти росгвардейцы задержали посетителя магазина, укравшего продукты стоимостью более 5 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба вневедомственной охраны
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