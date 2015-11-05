В Ленобласти росгвардейцы задержали посетителя магазина, укравшего продукты стоимостью более 5 тысяч рублей

Инцидент произошел в гипермаркете на Колтушском шоссе.

В Ленинградской области росгвардейцы задержали посетителя магазина, укравшего корзину с товарами стоимостью более пяти тысяч рублей. об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Ночью 12 октября росгвардейцы задержали гражданина, похитившего товары из гипермаркета на Колтушском шоссе во Всеволожске. Персонал магазина заметил посетителя, который наполнил свою корзину различными товарами (кофе, средства личной гигиены, алкоголь, кондитерские изделия, консервы), а затем без оплаты пронес их через кассу.

Общая сумма украденного – 5200 рублей. Наряд вневедомственной охраны доставил задержанного в 128 отдел полиции.

Ранее в Петербурге мужчина попытался украсть 41 упаковку шоколадных конфет из гипермаркета.

Фото: Piter.tv