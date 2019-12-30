В Петербурге задержали мужчину и женщину, похитивших мобильный телефон

С момента преступления прошло не больше суток.

В четверг вечером, 30 января, в полицию Колпинского района обратился мужчина. Он заявил, что двое неизвестных отобрали у него на улице мобильный телефон. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Позднее сотрудники Правоохранительных органов прибыли на бульвар Трудящихся, место где у молодого предпринимателя отняли телефон. В результате расследования выяснилось, что аппарат похитили мужчина и женщина. Подозреваемых задержали уже не следующий день.

На данный момент было возбуждено уголовное дело по статье грабеж.

Ранее мы писали, что неизвестные с баллончиком ограбили магазин на Бассейной улице.

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