В Петербурге арестован рецидивист с "корочками" прессы, обманувший пенсионеров на 5 миллионов рублей

Полиция Петербурга задержала мошенника, который наживался на пожилых людях.

В Петербурге правоохранительные органы задержали уроженца Сибири, который обманывал пожилых людей в Северной столице. По данным от оперативников, мужчина является рецидивистом-мошенником.

На момент ареста гражданина с собой у него было 4,7 миллионов рублей. Мужчина попал в поле зрения полиции после заявления 89-летней пенсионерки. Женщина обратилась в отделение Красногвардейского района за помощью: неизвестный забрал у жертвы около миллиона рублей. Изначально злоумышленник позвонил в дверь к потерпевшей по улице Карпинского. Мошенник знал точное имя и фамилию бабушки. Он представился сотрудником собеса. Далее преступник начал расспрашивать старушку об имеющихся деньгах. Узнав, что на счету пенсионерки хранится крупная сумма, он потребовал немедленно ее снять. Доверчивая долгожительница сняла 650 тысяч и передала “специалисту”. Гражданин ушел, сказав, что вернется за оставшейся суммой. Тут бабушка и заподозрила неладное и пошла в полицию.

Представителям закона удалось поймать 28-летнего жителя Красноярского края. В 2004 году мужчина был судим за хулиганство и причинение вреда чужому имуществу, повлекшее по неосторожности гибель человека. Специалисты изъяли у подозреваемого сумку с 4,7 миллионами наличных, банковские карты, портмоне с 22 тысячами рублей, а также разрешение на ношение травматического пистолета и удостоверение прессы. В машине рецидивиста найдены списки с адресами пенсионеров, медицинские бланки для выписки лекарств, коробки с “магнитостимулирующими аппликаторами” по 20 тысяч рублей за экземпляр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

