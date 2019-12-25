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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в организации нелегальной миграции
Сегодня, 11:52
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В Петербурге задержали мужчину по подозрению в организации нелегальной миграции

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Гражданина Узбекистана задержали у дома на улице Ефимова.

Полицейские Петербурга совместно с сотрудниками ФСБ задержали организатора нелегальной миграции, который находился в федеральном розыске. Об этом стало известно Piter.tv.

Гражданина Узбекистана задержали у дома на улице Ефимова. Следователи выяснили, что с декабря 2018 по февраль 2019 года мужчина в составе группировки осуществлял нелегальный въезд иностранцев на территорию РФ на границе с Казахстаном. Подозреваемый изготавливал липовые миграционные карты.

Инициатором розыска была ФСБ по Саратовской области.

Ранее на Piter.tv: Петербуржца привлекли к ответственности за попытку сбыть Сиамскую кобру.

Фото: Piter.tv

Теги: иностранцы, миграция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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