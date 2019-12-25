Петербуржца привлекли к ответственности за попытку сбыть Сиамскую кобру

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с конфискацией кобры.

В понедельник, 27 декабря, Дзержинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности петербуржца правонарушения, предусмотренного ст.8.35 КоАП РФ ("Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", наказывается штрафом до 5 тыс. рублей и конфискацией орудия добычи и самого животного). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Известно, что в начале июня подсудимый пытался сбыть Сиамскую кобру у дома №90к2 по проспекту Стачек. Кобра находится в приложении II в перечне видов животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Мужчина не смог предоставить документы, которые подтвердили бы законность владения коброй или ее законное происхождение. Оказалось, что петербуржец купил животное в интернете, не зная, что его нельзя держать дома. Он отметил, что покупал кобру, чтобы наблюдать за ней, и содержал ее в прекрасных условиях.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с конфискацией кобры. Самку передали Ленинградскому областному региональному отделению общероссийской общественной организации содействия сохранению животного мира "Российское биологическое общество".

Фото: Википедия (Tontanthailand)