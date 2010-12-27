В Петербурге задержали иностранца, находившегося в розыске: мужчина уверен, что его преследуют незаконно

В Петербурге задержан гражданин Узбекистана Рахматуллаев К. На родине против него возбуждено уголовное дело. Однако в распоряжении Piter.TV оказались бумаги, которые ставят под сомнение обвинения в адрес узбека.

В Петербурге задержан 30-летний гражданин Узбекистана Рахматуллаев К. На родине мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: против него возбуждено уголовное дело, уроженец Ферганы объявлен в розыск. По версии обвинения, он взял у знакомого 120 миллионов сум (1.7 млн рублей) за услуги по поставки леса, после чего скрылся. Сейчас гражданин азиатского государства находится в СИЗО №4 в Санкт-Петербурге. Правоохранители решают дальнейшую судьбу Рахматуллаева.

Однако сам гражданин Узбекистана считает, что его незаконно преследуют, а за уголовным делом стоят личные враги уроженца Ферганы. В распоряжении Piter.TV появились документы, которые ставят под сомнение виновность Рахматуллаева К. Из справки, выданной в Ташкентском областном суде следует, что на момент совершенния мошеннических действий сам узбек находился в исправительной колонии. При этом в материалах уголовного дела говорится, что он лично получил 120 миллионов сум в одном из дворов Ташкента. Об этом следствию рассказал потерпевший А. Гозиев. Он уверил правоохранителей, что встретился с Рахматуллаевым в июне 2015-го. А по документам Рахматуллаев отбыл окончательное наказание за свою прошлую судимость только в ноябре 2015-го. При этом возможности покинуть исправительное учреждение законно у него не было.

Представители Рахматуллаева считают, что с ним пытаются сквитаться старые знакомые по исправительной колонии. Свой первый и пока что единственный срок мужчина отбывал в ГУИН 64/74 за участие в мошеннической схеме. Тогда Рахматуллаев был одним из звеньев в цепочке по вымогательству взяток у местного населения. Людям приходилось платить по 1-2 тысяче долларов за право получить дорогую иномарку без очереди и проволочек в крупном автоцентре. По версии следствия, Рахматуллаев помогал в передаче денег и получал за это вознаграждения в размере 200 долларов.

На зоне узбек познакомился с неким Имомовым: сначала они дружили, а потом отношения между мужчинами испортились. Имомов вышел на свободу первым, а перед освобождением Рахматуллаева стал требовать с него 100 миллионов сум. Под давлением сиделец якобы пообещал сделать это, признав сумму своим долгом под диктофонную запись (испугавшись, что друзья Имомова на зоне испортят его жизнь). На свободе мужчина отказался от этих обязательств, а уже через некоторое время знакомый Имомова по фамилии Гозиев обвинил Рахматуллаева в хищении 120 миллионов сум.

Рахматуллаев уверен: в дальнейших действиях пары знакомцев участвовал одноклассник Гозиева, возглавляющий отдел СНБ Миробадского РОВД, который ведет дело о мошенничестве. Якобы силовики некорректно действовали и не дали Рахматуллаеву появиться в отделении до возбуждения уголовного дела. Ну а после возбуждения мужчина принял решение бежать из страны, испугавшись несправедливого суда. При этом в дальнейшем, по словам Рахматуллаева, сотрудники Миробадского РОВД оказывали давление на его отца и знакомых.

По мнению обвиняемого, Гозиев и Имомов придумали схему для шантажа своего менее опытного по отсидкам знакомого. Так, Рахматуллаев говорит, что Имовов несколько раз предлагал избежать ему проблем с законом, заплатив деньги лично ему. На данный момент гражданин Узбекистана написал письма с требованием разобраться в его запутанной истории на имя генеральных прокуроров России и Узбекистана. Кроме того, в течение 9 месяцев родные обвиняемого отправляли заявления в МВД Узбекистана и Ташкентскую городскую прокуратуру по вопросу безосновательного возбуждения уголовного дела. В тексте запросов говорится, что правоохранители невнимательно ознакомились с материалами дела и не учли фактор презумпции невиновности.