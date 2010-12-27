Задержанный в Петербурге иностранец будет просить помощи у президента Узбекистана

Кахрамон Рахматуллаев, находящийся в СИЗО №4 на территории Санкт-Петербурга, решил обратиться за помощью к Шавкату Мирзиёеву.

Кахрамон Рахматуллаев, задержанный в Петербурге месяц назад по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, обратился за помощью к президенту Узбекистана и генеральному прокурору РФ. Мужчина считает, что его задержали по сфабрикованному делу, а за всем преследованием якобы стоят личные враги гражданина Узбекистана. Об этом Piter.TV стало известно от родных узбека.

В данный момент Кахрамон Рахматуллаев уже составил письмо на имя генерального прокурора РФ и отправил его Юрию Чайке. В ближайшее время мужчина надеется связаться с президентом Узбекистана.

"Мы надеемся, что президент не оставит своего гражданина в беде, обратит внимание на эту вопиющую ситуацию. Главное, чтобы президент был проинформирован, и письмо дошло до него", - сказал нам двоюродный брат Кахрамона.

В тексте письма, которое есть у Piter.TV, Рахматуллаев обвиняет МВД Узбекистана в нарушении сразу нескольких пунктов Конституции Узбекистана. Он также напоминает, что пострадавший от его якобы мошеннических действий является близким родственником крупного чиновника МВД, который и курирует его дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали иностранца, находившегося в розыске: мужчина уверен, что его преследуют незаконно. Напомним, Кахрамон Рахматуллаев был объявлен в розыск МВД Узбекистана. По версии следствия, летом 2015-го года он похитил 120 миллионов сум у своего знакомого и покинул территорию страны после возбуждения уголовного дела. Однако, по документам, которые имеются в распоряжении Piter.TV, до ноября 2015-го Кахрамон Рахматуллаев находился в исправительной колонии по прежней судимости (позже он был амнистирован). Несмотря на путанницу в документах уголовное дело не было прекращено, а гражданин Узбекистана был задержан в России.