В Петербурге за время пандемии заготовили более тысячи литров антиковидной плазмы

На начало января в запасах оставалось почти 400 литров антиковидной плазмы.

Медицинские учреждения Санкт-Петербурга за время пандемии заготовили более 1 тысячи литров плазмы с антителами к коронавирусу, которую используют для лечения заразившихся. Об этом сообщили медики на пресс-конференции в ТАСС.

С мая 20202 года плазму заготавливают Городская станция переливания крови, университет имени Павлова, больница Святого Георгия и больница №2.

Главный врач городской станции переливания крови Петербурга Татьяна Засухина рассказала, что антиковидную плазму для лечения использовали в восьми городских медучреждениях. На начало января в запасах оставалось почти 400 литров антиковидной плазмы.

По словам руководителя службы крови Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова Дмитрия Певцова, помимо забора плазмы крови от перенесших коронавирус людей, медики также рассчитывают на расширение пула доноров за счет людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19. По словам медика, уже есть данные, что вакцинированные люди имеют большее количество антител.

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Фото: Piter.tv