В Петербурге за сутки выпало более 12 см снега

В течение суток с улиц города вывезли 11,3 тысячи кубометров осадков.

В Петербурге за прошедшие сутки выпало более 12 сантиметров в снега. Об этом сообщила пресс-служба городского Гидрометцентра.

В течение суток с улиц города вывезли 11,3 тысячи кубометров осадков на снегоплавильные и снегоприемные пункты. По данным Комитета по благоустройству, работы завершились к утру 3 декабря.

Сегодня днём на дорогах и тротуарах города работают более 700 единиц техники и 1100 дворников.

Накануне в Петербурге запустили горячую линию по очистке дворов от снега.

Фото:Piter.TV