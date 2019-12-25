За сутки в Петербурге прививку от COVID-19 сделали более 21 тысячи человек

Первично привиты 15911 человек, вторично – 5532 человека.

За прошедшие сутки в Петербурге первую вакцину от коронавируса поставили почти 16 тысяч человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Смольного.

Первично привиты 15911 человек, вторично – 5532 человека. То есть за сутки вакцину получили 21 443 петербуржца.

Всего все время массовой вакцинации в Петербурге прививки поставили 888 856 человек. Цикл вакцинации завершили 706 962 жителя города.

Ранее стало известно, что в Петербурге непривитые медики останутся без выплат в случае заражения COVID-19.

Фото: Piter.tv