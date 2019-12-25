За сутки в Петербурге прививку от COVID-19 сделали более 21 тысячи человек

За прошедшие сутки в Петербурге первую вакцину от коронавируса поставили почти 16 тысяч человек. Об этом сообщили в оперативном штабе Смольного.
Первично привиты 15911 человек, вторично – 5532 человека. То есть за сутки вакцину получили 21 443 петербуржца.
Всего все время массовой вакцинации в Петербурге прививки поставили 888 856 человек. Цикл вакцинации завершили 706 962 жителя города.
Ранее стало известно, что в Петербурге непривитые медики останутся без выплат в случае заражения COVID-19.
Фото: Piter.tv
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