В Петербурге за полтора месяца произошло более 13 тысяч ДТП

Более 400 человек получили ранения, 6 человек погибли.

В Петербурге состоялась пресс-конференция, на которой обсуждалась тема аварийности на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Погода испытывает петербуржцев на прочность. За 2019 год зафиксировано более 13 тысяч автомобильных аварий с механическими повреждениями транспорта. Этот показатель на четыре тысяч больше, чем по данным за 2018-ый год. Более 400 человек получили ранения, 6 человек погибли. Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД

Татьяна Суслова отмечает, что несмотря на обильные снегопады, заснеженность трасс и сложности в организации передвижения, тяжесть последствий стала значительно ниже.

В Ленинградской области картина на дорогах практически такая же, как и в Санкт-Петербурге. Протяженность трасс в области больше, многие автомобилисты из-за заснеженной трассы выезжают на встречную полосу, не замечая разметки. Это и является основными причинами дорожных происшествий в зимних условиях. На территории области зарегистрировано около 3 тысяч аварий без пострадавших участников. Однако, количество погибших в области значительно выше, чем в городе. В результате дорожно-транспортных происшествий в области погибли 34 человека. По тяжести последствий область всегда опережает Санкт-Петербург. Среди погибших шесть детей, в прошлом году за этот же период в результате ДТП в Ленинградской области погиб только один ребёнок.

Фото: Piter.TV