Разлив жидкости неизвестного состава был обнаружен на контейнерной площадке Колпинского района.

В Петербурге за неделю вывезли 860 кг химических отходов. Об этом информирует пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты обнаружили разлив отходов на берегу реки Охта. Соответствующие службы вывезли с этого места 680 кг бесхозных химических отходов. Кроме того, на контейнерной площадке Колпинского района произошел разлив жидкости. Ее состав в данный момент выясняется. Территорию обработали сорбентом. Помимо прочего, с акватории города убрали 121 кубометр отходов.

Также петербуржец сдал на утилизацию 3,2 кг ртути.

Ведомство вынесло 7 постановлений по административным правонарушениям.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласть не пустили почти 300 тысяч мальков форели.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности