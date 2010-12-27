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В Петербурге за неделю вывезли 860 кг химических отходов
Сегодня, 15:05
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за неделю вывезли 860 кг химических отходов

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Разлив жидкости неизвестного состава был обнаружен на контейнерной площадке Колпинского района.

В Петербурге за неделю вывезли 860 кг химических отходов. Об этом информирует пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Специалисты обнаружили разлив отходов на берегу реки Охта. Соответствующие службы вывезли с этого места 680 кг бесхозных химических отходов. Кроме того, на контейнерной площадке Колпинского района произошел разлив жидкости. Ее состав в данный момент выясняется.  Территорию обработали сорбентом. Помимо прочего, с акватории города убрали 121 кубометр отходов.

Также петербуржец сдал на утилизацию 3,2 кг ртути. 

Ведомство вынесло 7 постановлений по административным правонарушениям.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласть не пустили почти 300 тысяч мальков форели.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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