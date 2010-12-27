В Ленобласть не пустили почти 300 тысяч мальков форели

Рыбки без "справки о здоровье" ехали в Выборгский район из Дании.

На российско-финской границе, в пункте пропуска "Торфяновка", запретили ввоз 270 тысяч мальков форели, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Груз в двух автомобилях следовал из Дании в предприятие в Выборгском районе.

"Живой груз" не выполнил условия ввоза. Поставщик не предоставил результаты лабораторных исследований на отсутствие у рыбок возбудителей вирусных и инфекционных заболеваний.

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