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В Петербурге за неделю коронавирус забрал две жизни
Сегодня, 18:15
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В Петербурге за неделю коронавирус забрал две жизни

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В период с 24 по 30 июля госпитализировали 33 человека, выявили 247 заболевших.

Во вторник, 1 августа, стало известно, что в Петербурге в период с 24 по 30 июля госпитализировали 33 человека, выявили 247 заболевших коронавирусом и зафиксировали две смерти. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на федеральный оперативный штаб.

Отчет опубликовали сегодня. По данным Смольного, из 749 коронавирусных коек заняты 668, в реанимациях 53 человека, а на ИВЛ – 14.

По России госпитализировано 1049 человек, 40 из них погибли. В 31 субъекте увеличилась заболеваемость.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге программа бесплатного скрининга рака легкого спасает жизни людей.

Фото: Piter.TV

Теги: больницы коронавирус, коронавирус в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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