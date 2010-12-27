В Петербурге за 2017 год расселили около 4 тысяч коммунальных квартир

Новые квартиры получили более 10 тысяч семей.

1 февраля жилищный комитет Смольного поделился итогами расселения петербургских коммуналок. За 2017 год из них выехали более десяти тысяч петербургских семей.

Как стало известно, по итогам программы было расселено четыре тысячи коммуналок, в которых проживали 10 370 семей. Отмечается, что выплаты на покупку или строительство жилья получили 3142 семьи. На эти нужны было выделено 3 млрд 100 млн рублей.

На данный момент в Санкт-Петербурге 240 тысяч семей проживают в 74,5 тыс. коммуналок по всему городу. Из них 85 человек стоят в очереди на улучшение жилищных условий. За 2018 год комитет планирует потратить на социальные выплаты 3 млрд 100 млн рублей, что поможет жить лучше 2900 семьям. Также расселению подвергнутся 3,8 тысяч коммуналок.

Напомним, что программа по расселению коммуналок действует с 2008 года. В тот момент их насчитывалось более 116 тысяч. За десять лет новые квартиры получили 95 тысяч семей из 42 тысяч коммунальных квартир.