В Петербурге за 5 лет спасли больше пятисот черепах

Петербурженка создала приют для замученных людьми животных, чтобы дать им возможность жить на воле.

В Санкт-Петербурге на протяжении нескольких лет существует приют для черепах. Неравнодушная местная жительница Марина Хлебникова, выхаживает замученных животных, а потом выпускает на волю.

Марина восстанавливает силы больным, брошенных и содержащихся в плохих условиях черепах. Своими силами она открыла приют для черепах, где проводит им диагностику, лечит и помогает реабилитироваться за свой счет. Когда черепашка идет на поправку, Марина отправляет ее на волю.

Как черепахи могут жить на воле в Петербурге, подумаете вы? Никак, поэтому их отправляют в Краснодар. Там их ждет Утришский заповедник. Накануне шанс на новую жизнь получили 60 черепашек в возрасте от 10 до 15 лет.

За последние 5 лет Марина спасла больше 500 черепах.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что всеми любимый нерпенок Крошик стал брюнетом

Фото: Марина Хлебникова